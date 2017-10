Continuar a ler

O Valencia parecia caminhar para uma goleada, tendo chegado aos 70 minutos a vencer por 4-0, já depois de Sergio Leon ter falhado uma grande penalidade para o Betis, mas a equipa da casa marcou três golos no espaço de cinco minutos (chegando ao 3-4), antes de Simone Zaza e Andreas Pereira voltarem a dilatar a vantagem dos visitantes.



A equipa valenciana subiu ao segundo lugar, a três pontos do líder Barcelona, que no sábado empatou 1-1 no estádio do Atlético Madrid, beneficiando também derrota do Sevilha, anterior segundo classificado, no reduto do Athletic Bilbao.

A 'bomba' de Gonçalo Guedes frente ao Betis

O avançado português Gonçalo Guedes ajudou a colocar o Valencia no segundo lugar do campeonato espanhol, ao marcar um grande golo no triunfo por 6-3 no estádio do Betis, em jogo da oitava jornada da prova.Guedes fixou o resultado ao intervalo em 2-0, com um forte e colocado remate de fora da área, aos 45 minutos, depois de Kondogbia ter inaugurado o marcador para o Valencia, e construiu a jogada que resultou no 6-3, concluída com êxito por Andreas Pereira, aos 90+3.

