Um grande golo de Zé Maria abriu caminho para a vitória do Palermo sobre o Ternana e a Série B do Campeonato Italiano de Primavera tem, provisoriamente, um novo líder.O jovem extremo português continua a dar nas vistas e ontem justificou, mais uma vez, a aposta dos responsáveis do Palermo que, aos 16 anos, o descobriram no Portimonense.Ontem, a equipa de Primavera venceu por 2-0 e o próximo passo de Zé Maria será a estreia pela formação principal. Nos treinos já é presença assídua.

Autor: Ricardo Vasconcelos