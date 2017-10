Kylian Mbappé é vencedor do prémio 'Golden Boy' deste ano, concedido pelo jornal italiano 'Tuttosport', que concede anualmente o galardão de melhor desportista sub-21. O jogador do PSG é assim o sucessor do português Renato Sanches que venceu o prémio no ano passado.O jogador competia lado a lado com o francês Ousmane Dembélé (que se transferiu do Dortmund para o Barcelona) e ainda com o inglês Marcus Rashford, sendo que Mbappé arrecadou o prémio com um recorde de votos, em que dos 300 obteu 291.Depois de ter feito uma época de sonho ao serviço do Monaco, onde foi campeão francês e chegou às meias-finais na Liga dos Campeões, Mbappé tornou-se no segundo jogador mais caro da história do futebol ao protagonizar uma transferência da equipa do principado para o PSG por 180 milhões (cláusula será accionada após o período de empréstimo de uma época).