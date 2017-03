Continuar a ler

Ronald Koeman, que mais tarde treinaria o Benfica e é agora o técnico do Everton, marcou, de livre direto, o tento que selou o triunfo do denominado Dream Team, que era comandado do banco pelo também holandês Johan Cruyff.



De acordo com os produtores, trata-se de uma cerveja de "alta fermentação, afrutada e cítrica", sendo "ligeira, para chegar a todos os públicos', segundo explicou Pol Doncel, um dos criadores, à agência espanhola EFE.



Após o triunfo de 1991/92, o FC Barcelona já conquistou mais quatro títulos europeus, em 2005/06, 2008/09, 2010/11 e 2014/15). Ronald Koeman, que mais tarde treinaria o Benfica e é agora o técnico do Everton, marcou, de livre direto, o tento que selou o triunfo do denominado Dream Team, que era comandado do banco pelo também holandês Johan Cruyff.De acordo com os produtores, trata-se de uma cerveja de "alta fermentação, afrutada e cítrica", sendo "ligeira, para chegar a todos os públicos', segundo explicou Pol Doncel, um dos criadores, à agência espanhola EFE.Após o triunfo de 1991/92, o FC Barcelona já conquistou mais quatro títulos europeus, em 2005/06, 2008/09, 2010/11 e 2014/15).

Uma empresa catalã que faz cervejas artesanais criou a Golden Koeman, cerveja para homenagear o golo do ex-futebolista holandês que, há 25 anos, em 1992, selou o primeiro título europeu do Barcelona. Coincidindo com o ano em que se celebram as Bodas de Prata da efeméride, uma pequena cervejaria de Igualada idealizou uma cerveja que homenageia o autor do golo que, em Wembley, permitiu ao 'Barça' bater a Sampdória, por 1-0, após prolongamento.

Autor: Lusa