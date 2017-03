O 'Google Trends', uma ferramenta do motor de pesquisa mais famoso do Mundo, que permite ao utilizador saber em tempo real quais as marcas, clubes, pessoas, locais ou assuntos procurados na 'internet', registou uma procura anormal do termo Barcelona, nas horas que se seguiram à histórica goleada (6-1) da equipa de Luiz Enrique sobre o Paris Saint-Germain, que permitiu aos catalães seguirem em frente na Liga dos Campeões.Segundo o diário espanhol 'Marca', terá sido estabelecido mesmo um novo recorde de procuras desde que aquela ferramenta foi criada, em 2004, com aproximadamente 100 milhões de pessoas, espalhadas por todo o Mundo, a tentarem confirmar o que acontecera na noite mágica de Camp Nou. E todos obtiveram a mais inacreditável das respostas: o golo de Sergi Roberto, no último minuto de compensações, permitiu ao conjunto 'blaugrana' dar a volta a uma desvantagem de 4 golos e seguir para os quartos de final da Champions League.O jornal espanhol 'brinca' mesmo com a situação, recordando um lapso do antigo presidente do Barcelona, Josep Lluís Núñez, que terá afirmado que era Barcelona que tinha o nome do clube e não o contrário. Segundo a 'Marca', muitos anos depois, a tecnologia, neste caso concreto o 'Google Trends' acaba por vir dar razão ao antígo líder catalão.

Autor: João Lopes