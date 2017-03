O Estugarda segue na liderança da 2.ª liga alemã, após empatar (1-1) com o Eintracht Braunschweig, no fecho da 23.ª jornada. O português Carlos Mané marcou logo aos três minutos, mas Reichel garantiu a igualdade aos 42’, de penálti, num lance que ditou a expulsão de Kaminski. Mesmo com 10, o Estugarda levou um ponto. Refira-se que o também português Marcel Correia foi titular na formação da casa.