Aos 36 anos, Filipe Teixeira continua a ser peça influente no Astra Giurgiu, atual campeão romeno, e garantiu mesmo um precioso triunfo, por 3-2, no reduto do Iasi, esta quinta-feira.No fecho da 25.ª e penúltima jornada da fase regular do campeonato, o veterano médio português selou a vitória aos 72', depois do ex-portista Cristian Sapunaru ter empatado o jogo aos 57', de penálti. Antes, Daniel Niculae tinha dado vantagem ao Astra logo aos 12', mas Stefanescu (38') e Andrei Cristea (43'), este também de penálti, operaram a momentânea reviravolta.Graças aos três pontos conquistados hoje, a equipa onde alinha ainda Geraldo - entrou aos 78' - subiu ao 3.º lugar, com 41 pontos, reentrando assim nos seis primeiros postos, aqueles que permitem discutir o título na segunda fase do campeonato.