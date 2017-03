Com Bruno Fernandes a titular na Sampdoria e Miguel Veloso (lesionado) ainda de fora no Génova , o Estádio Luigi Ferraris recebeu esta noite mais um dérbi genovês. E, tal como na primeira volta da Serie A, foi a Samp a levar a melhor, desta vez por 1-0, em jogo da 28.ª jornada do campeonato italiano.O colombiano Luis Muriel, que já tinha marcado no duelo disputado em outubro passado (2-1), fez o resultado do encontro, apontando o único golo da partida aos 71', num disparo cruzado e rasteiro. Já sem Bruno Fernandes em campo (saiu aos 75'), o Génova ainda tentou chegar ao empate, mas não evitou nova derrota.Refira-se que a última vez que a Sampdoria tinha ganho os dois jogos de uma temporada no chamado 'derby della Lanterna' tinha sido 57 anos, em 1960. Com o triunfo, a equipa confirmou o bom momento - leva sete jogos seguidos sem perder - e subiu provisoriamente ao 9.º lugar, com 41 pontos. Já o rival citadino segue em 15.º, com 29 pontos.