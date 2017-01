Um golo marcado pelo avançado francês Olivier Giroud aos 89 minutos permitiu este sábado ao Arsenal vencer por 2-1 no estádio do secundário Preston North End e qualificar-se para a quarta eliminatória da Taça de Inglaterra.Os anfitriões inauguraram o marcador logo aos sete minutos, por intermédio de Callum Robinson, e o Arsenal só conseguiu virar o resultado a seu favor na segunda parte, graças aos golos marcados por Aaron Ramsey, aos 46 minutos, e Giroud, já com o segundo jogo 'à vista'.

Autor: Lusa