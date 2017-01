Continuar a ler

Taça de Inglaterra (16 avos-de-final)



Derby County (2.ª)-Leicester City, 2-2



SÁBADO

Liverpool-Wolverhampton (2.ª), 12H30

Blackburn Rovers (2.ª)-Blackpool (4.ª), 15H00

Chelsea-Brentford (2.ª), 15H00

Tottenham-Wycombe Wanderers (4.ª), 15H00

Burnley-Bristol City (2.ª), 15H00

Middlesbrough-Accrington Stanley (4.ª), 15H00

Crystal Palace-Manchester City, 15H00

Lincoln City (5.ª)-Brighton and Hove Albion (2.ª), 15H00

Oxford United (3.ª)-Newcastle United (2.ª), 15H00

Rochdale (3.ª)-Huddersfield Town (2.ª), 15H00

Southampton-Arsenal, 17H30



DOMINGO

Millwall (3.ª)-Watford, 12H00

Fulham (2.ª)-Hull City, 12H30

Sutton United (5.ª)-Leeds United (2.ª), 14H00

Manchester United-Wigan Athletic (2.ª), 16H00

O Leicester City, atual campeão inglês, escapou à eliminação da Taça de Inglaterra ao empatar (2-2) no terreno do secundário Derby County, no jogo que abriu a 4.ª ronda (16 avos-de-final) da competição mais antiga do futebol mundial. E foi graças a um golo tardio do capitão Wes Morgan, aos 87', que a equipa orientada por Claudio Ranieri não ficou pelo caminho, sendo obrigada agora a um encontro de desempate, a realizar perante os seus adeptos.Os visitantes chegaram a estar em vantagem graças a um autogolo caricato de Darren Bent - o experiente avançado inglês rematou para as próprias redes quando tentava afastar a bola sobre a linha de baliza -, aos 8'. Porém, o Derby operou a reviravolta ainda na primeira parte, graças ao mesmo Bent, que fez o empate aos 21', num belo cabeceamento, e a Craig Bryson (40'). Até que Morgan ditou a igualdade final, de cabeça, após um pontapé de canto.