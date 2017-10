Continuar a ler

"Não sei nada sobre o meu futuro e não posso falar de nada. Gostaria de ficar, porque estou muito contente, feliz, tratam-me muito bem", justificou o extremo português, de 20 anos, que tem sido uma das estrelas da equipa che.



O jogador, que tem três golos e cinco assistências em nove jogos, tem despertado o interesse de outros grandes clubes, o que diz ser "muito bom", embora reforce que não sabe o que vai ser o futuro.



Gonçalo Guedes falou no âmbito de uma ação promocional do Valencia e disse ainda que não imaginava ter um rendimento tão elevado nos seus primeiros jogos pelo clube espanhol, 2.º classificado na liga.



O internacional português Gonçalo Guedes, emprestado pelo Paris Saint-Germain (PSG) ao Valencia, admitiu esta terça-feira que gostaria de continuar no clube espanhol, embora desconheça o seu futuro.Gonçalo Guedes, que no último mercado de inverno foi transferido do Benfica para o PSG por 30 milhões de euros, não teve espaço na equipa francesa, situação que se agravou com as chegadas de Mbappe e Neymar, e foi emprestado ao Valencia.

Autor: Lusa