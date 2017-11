Continuar a ler

Sobre a possibilidade de se manter na próxima época em Valência e poder disputar a Liga dos Campeões com a turma che, Guedes foi parco em palavras. "Gostaria, mas não sei se poderei ficar", lembrou. E questionado sobre o que será preciso fazer para prolongar a estadia no Mestalla, o avançado disse apenas: "Não me faça essas perguntas, às quais não posso responder..."



De qualquer forma, Gonçalo Guedes está determinado em deixar a sua marca no clube. "Um jogador tem sempre a ambição de ganhar o maior número de títulos. No Benfica e no PSG já o consegui e claro que o meu objetivo é conquistar títulos aqui, embora sabendo que é muito difícil", afirmou.



O avançado revelou ainda aquilo que o técnico Marcelino García Toral lhe transmitiu quando chegou ao Valencia no passado verão. "Disse-me que este era um grande clube e que os objetivos estavam traçados. Que as coisas iam correr muito bem, que queria fazer uma equipa forte e compacta. Disse ainda que eu iria trabalhar bem e que poderia ganhar um lugar no onze, que se trabalhasse jogaria muitos minutos", adiantou Guedes.



E a verdade é que as coisas correm de feição ao ex-benfiquista, uma das sensações da Liga espanhola neste início de temporada, e também ao Valencia, que ocupa o 2.º lugar do campeonato ao fim de 10 jornadas - a turma che recebe este sábado (12h00) o Leganés para a 11.ª ronda -, com 24 pontos, menos quatro do que o líder Barcelona e mais quatro do que o campeão Real Madrid e o Atlético Madrid.