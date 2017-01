Gonçalo Guedes confessou esta segunda-feira ter-se sentido "muito bem" quando no domingo Unai Emery lhe deu a possibilidade de, ainda que por escassos minutos estar presente num "Parque dos Príncipes cheio". Esta foi uma das muitas revelações feitas pelo extremo internacional português, que não deixou de explicar os motivos que o levaram a escolher o Paris Saint-Germain."Uma coisa que pesou muito foi haver muitos portugueses em Paris, cerca de um milhão. É muito importante para mim. Como já tiveram cá outros jogadores portugueses em França e as coisas correram da melhor forma, eu acreditei que também possa acontecer comigo. O clube tem grandes jogadores e um grande treinador, é um bom clube para eu evoluir cada vez mais, porque sou um jogador jovem", recorda Gonçalo Guedes, insistindo na ideia de que a comunidade portuguesa pode ser determinante na sua adaptação."Escolhi Paris, não só por o PSG ser um grande clube, mas também por ser uma grande cidade, por a claque e os adeptos parisienses serem, muitos deles, portugueses. Isso também vai ajudar-me muito e teve muito peso na minha decisão. É mais fácil para a minha adaptação ter muitos portugueses e como já vi no estádio, há muitos portugueses nas bancadas e isso é muito importante. Espero que me ajudem e espero que gostem do meu trabalho", desejou a terminar o antigo jogador do Benfica, que partilhou a cerimónia no Parque dos Príncipes com outros dois reforços do PSG: o alemão Julian Draxler e o argentino Giovani Lo Celso.

Autor: Lusa