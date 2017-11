Continuar a ler

O jovem internacional português recordou os tempos em que começou a jogar no Benfica, quando o seu pai o levava aos treinos - "Todos os dias fazia entre 130 e 140 quilómetros e ainda os jogos. Quando comecei, ele trabalhava em Lisboa e fazia duas viagens por dia desde Benavente", lembrou - e não deixou de admitir as dificuldades da mudança para o PSG, que pagou 30 milhões de euros pelo seu passe em janeiro.



"Vi-me ao lado de jogadores de grande nível como Cavani, Thiago Silva, Di María... Tinha muita pressão, mas era uma pressão positiva. Não joguei muito, mas trabalhei muito e aprendi muito em Paris", sublinhou o jovem jogador sobre a passagem pelo clube francês, que o emprestou ao Valencia no passado verão e com o qual tem contrato até 2021.



Quanto à mudança para o Valencia, Guedes admitiu que os conselhos de Unai Emery, treinador do PSG e antigo técnico da equipa che, foram decisivos. "Ele disse que conhecia muito bem o Valencia. Que conhecia as pessoas e o clube, que não estavam atravessar um bom momento mas que era um grande sítio para aprender", lembrou.



"Poderia ter ficado mas não tinha a certeza de que iria ter minutos e com 20 anos preciso de jogar. Na minha cabeça só estava jogar. Teria sido bom [ficar no PSG] mas primeiro estará sempre jogar [com regularidade] e optei pelo Valencia e acertei", acrescentou o avançado formado no Benfica.



Gonçalo Guedes mantém-se nos convocados de Fernando Santos para os jogos particulares que a Seleção Nacional vai fazer com a Arábia Saudita e os Estados Unidos, e o avançado não esconde que um das suas metas para 2018 é a presença no Mundial da Rússia. "É o objetivo de qualquer futebolista. Estou a trabalhar para ficar na seleção principal. É a atual campeã da Europa e por isso sei que será muito complicado", lembrou. O jovem internacional português recordou os tempos em que começou a jogar no Benfica, quando o seu pai o levava aos treinos - "Todos os dias fazia entre 130 e 140 quilómetros e ainda os jogos. Quando comecei, ele trabalhava em Lisboa e fazia duas viagens por dia desde Benavente", lembrou - e não deixou de admitir as dificuldades da mudança para o PSG, que pagou 30 milhões de euros pelo seu passe em janeiro."Vi-me ao lado de jogadores de grande nível como Cavani, Thiago Silva, Di María... Tinha muita pressão, mas era uma pressão positiva. Não joguei muito, mas trabalhei muito e aprendi muito em Paris", sublinhou o jovem jogador sobre a passagem pelo clube francês, que o emprestou ao Valencia no passado verão e com o qual tem contrato até 2021.Quanto à mudança para o Valencia, Guedes admitiu que os conselhos de Unai Emery, treinador do PSG e antigo técnico da equipa che, foram decisivos. "Ele disse que conhecia muito bem o Valencia. Que conhecia as pessoas e o clube, que não estavam atravessar um bom momento mas que era um grande sítio para aprender", lembrou."Poderia ter ficado mas não tinha a certeza de que iria ter minutos e com 20 anos preciso de jogar. Na minha cabeça só estava jogar. Teria sido bom [ficar no PSG] mas primeiro estará sempre jogar [com regularidade] e optei pelo Valencia e acertei", acrescentou o avançado formado no Benfica.Gonçalo Guedes mantém-se nos convocados de Fernando Santos para os jogos particulares que a Seleção Nacional vai fazer com a Arábia Saudita e os Estados Unidos, e o avançado não esconde que um das suas metas para 2018 é a presença no Mundial da Rússia. "É o objetivo de qualquer futebolista. Estou a trabalhar para ficar na seleção principal. É a atual campeã da Europa e por isso sei que será muito complicado", lembrou.

As excelentes exibições ao serviço do Valencia transformaram Gonçalo Guedes num dos jogadores do momento na Liga espanhola. De tal forma que o jovem português, de apenas 20 anos, é protagonista da capa do jornal 'Marca' este sábado. E, em entrevista ao diário desportivo espanhol, o antigo jogador do Benfica mostrou-se tranquilo e desvalorizou as comparações com... Cristiano Ronaldo ou Messi."É sempre bom, mas não é a realidade. Cristiano e Messi estão muito acima, mas para a minha confiança é bom que me comparem com os melhores do mundo", atirou Guedes, admitindo que admira CR7, mas não só: "É um jogador que é um ídolo para toda a gente. Mas há outros muito bons e tento captar o melhor de cada um deles. Não se trata de ter um só ídolo. Tento retirar o melhor dos melhores."