O antigo jogador do Benfica, de 21 anos, inaugurou o marcador aos 43', numa jogada notável. "É um golo muito bom e estou feliz porque serviu para ajudar ao máximo o Valencia. Trabalhamos para isso", salientou Gonçalo Guedes, que soma agora três remates certeiros e cinco assistências nos últimos cinco encontros.



"É importante marcar muitos golos, fazer tudo o que nos pede o treinador, estar concentrados e focados no trabalho para continuarmos nos lugares cimeiros da classificação", acrescentou o jovem craque do Valencia, antes de concluir: "A equipa tem muita confiança, queremos continuar no topo e com a confiança alta. Todos os dias fazemos o nosso trabalho com esse objetivo."

Gonçalo Guedes foi a figura do encontro na goleada do Valencia (4-0) ao Sevilha e o jovem avançado português, que abriu e fechou o resultado, não deixou de destacar os níveis de confiança da equipa che, que segue no 2.º lugar da Liga espanhola."Está tudo a correr de forma muito positiva graças ao trabalho que fazemos diariamente. O mais importante são os três pontos e a grande vitória do Valencia frente ao Sevilha", sublinhou o internacional português no final do encontro, no qual Guedes juntou ainda uma assistência (para Santi Mina) aos dois belos golos.