Depois, Guedes fez um treino individual com o preparador físico Julen Masach, numa sessão de pouco menos de uma hora como trabalho preparatório para o seu primeiro treino coletivo.



Aos 20 anos, o avançado natural de Benavente assinou pelo PSG até 2021, após ter cumprido toda a sua formação no Benfica, clube no qual se estreou na equipa principal na época 2014/15, sob o comando de Jorge Jesus.



Já sob a orientação de Rui Vitória, ganhou espaço no onze, tendo marcado 11 golos em 68 presenças, e chegou à seleção portuguesa, contando duas internacionalizações.



O futebolista português Gonçalo Guedes fez esta quinta-feira o primeiro treino no Paris Saint-Germain (PSG), um dia depois de oficializada a sua transferência do Benfica, e recebeu a visita do brasileiro Valdo, antigo jogador que passou pelos dois clubes.Segundo o PSG, o extremo de 20 anos, cuja transferência rendeu ao Benfica 30 milhões de euros, conheceu o Centro de Treino Ooredoo e alguns dos seus novos companheiros, antes de se deparar com uma cara conhecida, a de Valdo, que lhe fez uma visita surpresa.

Autor: Lusa