¿Quién será el Mejor Jugador del Mes de Octubre en #LaLigaSantander?



Gonçalo Guedes

Marc-André ter Stegen

Cédric Bakambu pic.twitter.com/lI446ANRmH — LaLiga (@LaLiga) 13 de novembro de 2017

Gonçalo Guedes está a atravessar uma excelente fase no campeonato espanhol. O extremo do Valencia foi nomeado para melhor jogador do mês de outubro da competição e vai concorrer com o guardião Marc-André Ter Stegen (Barcelona) e o avançado Cédric Bakambu (Villarreal).Neste período, refira-se, o jogador de 20 anos apontou três golos e assinou várias exibições de bom nível

Autor: Bruno Dias