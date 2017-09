Continuar a ler

E foi já numa altura em que as duas equipas estavam reduzidas a 10 elementos - expulsões de Zubeldia e Kondogbia - que Guedes voltou a fazer das suas. Aos 85', novo contra-ataque conduzido a alta velocidade pelo português, que tocou para trás para o italiano, sem oposição, rematar certeiro.



Com este triunfo, a equipa orientada por Marcelino é quarta classificada, a seis pontos do líder Barcelona.



Assim foi a segunda assistência de Gonçalo Guedes após nova arrancada

Gonçalo Guedes ligou o turbo e Rodrigo só teve que encostar

Gonçalo Guedes foi uma das figuras do Valencia, na vitória no terreno da Real Sociedad por 3-2, para a 6.ª jornada da Liga espanhola. O internacional português, de 20 anos, fez duas assistências, para o primeiro (Rodrigo) e terceiro (Zaza) golos do conjunto che, ambos na sequência de arrancadas portentosas do extremo.Depois de na jornada passada ter feito uma assistência de calcanhar para Rodrigo, Gonçalo Guedes repetiu a parceira. Arrancou pelo centro em contra-ataque, fintou o guarda-redes e tocou para o hispano-brasileiro encostar. A vantagem che não durou muito, pois Elustondo empatou aos 33'. Nacho Dival recolocaria os visitantes na dianteira (55') mas, uma vez mais, os bascos igualaram, agora por Oyarzabal, somente quatro minutos depois - com assistência de Kevin Rodrigues, lateral-esquerdo internacional sub-21 português que também foi titular.