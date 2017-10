Continuar a ler

"Gonçalo sempre pensou em ganhar, em ser competitivo e vencedor, mas também é humilde e isso é um motivo de orgulho para nós. A família está muito feliz com o sucesso dele", acrescentou o pai do jovem internacional português, assumindo que este espera estar no Mundial da Rússia: "Está a trabalhar para isso. Se continuar como até aqui, acreditamos que irá lutar por esse objetivo. Isso passa por fazer um bom campeonato no Valencia."Quanto à sua eventual continuidade na turma che depois de fim do empréstimo, Rogério Guedes admitiu que ainda é cedo para falar disso. "O futuro ninguém sabe. Neste momento ele está no Valencia, amanhã não sabemos. Mas claro que ele está muito contente, com a equipa, com o clube e com a cidade", frisou.O pai do jovem avançado - que já leva três golos e cinco assistências na Liga espanhola - recordou ainda a forma como Gonçalo começou a jogar futebol, e principalmente o ingresso no Benfica, numa altura em que Rogério chegava a fazer 200 km por dia para o levar aos treinos."Eu trabalhava em Lisboa e tinha que ir a Benavente buscá-lo e regressar de novo a Lisboa para ele se treinar no Benfica. Foi duro, mas sabendo sempre que ele aproveitava todos os momentos e que gostava muito de treinar. Por isso chegou à primeira equipa com 17 anos. Mas, sim, foi uma aposta. Jogava sempre com os mais velhos e todos nos diziam que Gonçalo tinha condições para ser profissional. E, como pais, tentamos fazer tudo para que isso aconteça", lembrou.