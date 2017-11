O extremo do Valencia Gonçalo Guedes pode só voltar a jogar no próximo ano. Apesar de ter entrado no onze inicial do jogo frente ao Barcelona e jogado os 90', o português vai ser operado esta segunda-feira a um dedo do pé partido e vai parar nas próximas 3 a 4 semanas.A notícia foi confirmada pelo adjunto de Marcelino, Rúben Uría, na conferência de imprensa. "No caso de Guedes, ele vai ter de se submeter a uma intervenção cirúrgica de forma preventiva. Tem uma fissura num pé e vai ter de ser feita uma intervenção. Esperemos que esteja connosco dentro de três ou quatro semanas", afirmou.