No texto, Tiago Brandão Rodrigues e João Paulo Rebelo felicitam o capitão da Seleção Sacional por "mais esta consagração da FIFA", considerando que "talento, superação, evolução, trabalho e missão são, certamente, algumas das razões que fazem de Ronaldo, muito justamente, um desportista planetário".



O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, enalteceram o papel inspirador de Cristiano Ronaldo, eleito hoje, pela quinta vez, o melhor futebolista do ano da FIFA."Cristiano Ronaldo é uma inspiração para desportistas e cidadãos de todas as idades. Pela quinta vez é eleito, pelos seus pares, o melhor do mundo. Ninguém o foi mais vezes, não havendo, pois, melhor futebolista do que aquele que Cristiano se fez", pode ler-se na nota enviada à comunicação social pelo gabinete do ministro da Educação, responsável pela tutela do Desporto.

Autor: Lusa