"Entendo-o perfeitamente, mas penso que é um caminho perigoso. Chega a um ponto em que és bonzinho, mas a resposta não é a esperada e por isso mudas de rota. Mas é um caminho perigoso. Neste momento, haverá uma grande deceção, mas não há soluções rápidas", comentou Souness.No domingo, após a derrota do Rangers das meias-finais da Taça da Liga escocesa, Caixinha, citado pelo 'Daily Mail', disse aos jogadores: " Vocês envergonham-me, envergonham o clube e envergonham os nossos adeptos . Agora é tempo de reagirem e ainda bem que jogamos na quarta-feira."

Pedro Caixinha não está com a vida fácil no Rangers. O treinador do clube escocês criticou duramente os seus jogadores após a derrota frente ao Motherwell (0-2), em jogo das meias-finais da Taça da Liga, e o seu percurso no Rangers pode ter chegado ao fim da linha.A imprensa avança esta quarta-feira que Pedro Caixinha pode estar de saída do clube, que atualmente ocupa a 3.ª posição da liga escocesa, com Graeme Souness, antigo treinador do Rangers que também passou pelo Benfica (entre 1997 e 1999), a considerar que o técnico português foi por "caminhos perigosos" ao criticar publicamente os seus jogadores.