Algumas horas depois de ter sido expulso no jogo que o Arsenal venceu (2-1) o Burnley, no domingo, o médio Granit Xhaka protagonizou um incidente racista em pleno aeroporto de Heathrow, em Londres. Segundo a imprensa britânica, o internacional suíço, de 24 anos, foi interrogado esta terça-feira pela polícia, que confirmou a existência de uma queixa de "violência racial".De acordo com o 'The Independent', Xhaka preparava-se para viajar para a Alemanha e acabou por insultar um funcionário do aeroporto, com palavras em alemão, depois de ter visto um amigo ser impedido de aceder ao respetivo avião por ter chegado atrasado ao Terminal 5.