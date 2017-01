Granit Xhaka, médio suíço do Arsenal, está em maus lençóis. O jogador está a contas com as autoridades depois de uma altercação no aeroporto de Heatrow na segunda-feira e é acusado de ofensas racistas.

Xhaka foi deixar o amigo Leonard Lekaj, que alinha nas divisões secundárias da Alemanha, ao Terminal 5 do referido aeroporto. Como estavam atrasados, Lekaj foi impedido de embarcar e gerou-se ali uma pequena confusão. O suíço estava com os azeites e gritou "sua p*** branca" a uma das responsáveis pelo processo de entrada nos aviões.

O jogador do Arsenal refuta esta tese, advertindo que não insultou ninguém, mas foi mesmo indiciado por conduta racista e será agora investigado.

Autor: João Seixas