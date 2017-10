Continuar a ler

O Olympiacos partilha com o Sporting o Grupo D da Liga dos Campeões, liderado pela invicta formação espanhola do Barcelona, com nove pontos, mais três do que a italiana Juventus.



O Sporting, que na ronda inaugural da competição venceu em casa dos gregos, por 3-2, segue na terceira posição, com três pontos, enquanto a turma helénica é a quarta e última classicada, sem ter somado ainda qualquer ponto. O Olympiacos partilha com o Sporting o Grupo D da Liga dos Campeões, liderado pela invicta formação espanhola do Barcelona, com nove pontos, mais três do que a italiana Juventus.O Sporting, que na ronda inaugural da competição venceu em casa dos gregos, por 3-2, segue na terceira posição, com três pontos, enquanto a turma helénica é a quarta e última classicada, sem ter somado ainda qualquer ponto.

O Olympiacos, adversário do Sporting na Liga dos Campeões, venceu por 3-0 em casa do Acharnaikos, para a Taça da Grécia, com um dos golos a ser apontado pelo português André Martins.O belga Guillaume Gillet, aos nove minutos, André Martins, aos 48', e o nigeriano Emmanuel Emenike, aos 90', foram os marcadores de serviço dos campeões helénicos, que lideram o Grupo 5 da Taça da Grécia, com seis pontos.

Autor: Lusa