, comandado pelo treinador português Ricardo Sá Pinto, somou este domingo o 10.º triunfo no campeonato grego de futebol, ao bater em casa o Iraklis por 1-0, em encontro da 23.ª jornada.Um golo de Thomas Vasiliou, já em período de descontos, aos 90+1 minutos, selou a vitória dos anfitriões, que passaram a contar 35 pontos, igualando provisoriamente o Platanias no sétimo lugar da tabela classificativa.A prova é liderada confortavelmente pelo, de Paulo Bento, que que se desloca este domingo ao reduto do PAOK Salónica , o quarto colocado.

Autor: Lusa