O Olympiacos venceu o Asteras por 2-1, no primeiro jogo do Grupo E da Taça da Grécia. O nigeriano Emenike foi a grande figura da partida, ao marcar os dois golos do rival do Sporting na Champions.Num encontro em que os campeões gregos já contaram com o português André Martins, Emenike abriu o marcador aos 71', de penálti, aumentando a vantagem dos anfitriões sete minutos depois. Os visitantes apenas reduziram a diferença aos 84', por Tsoukalas.