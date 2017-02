Uma semana depois de ter ganho ao campeão e líder Olympiacos, o AEK Atenas somou este domingo o nono jogo seguido sem perder, garantindo um triunfo tranquilo (3-0) na receção ao Larissa, em jogo da 22.ª jornada do campeonato grego.No regresso de Hugo Almeida à equipa após mais de um mês de ausência - o internacional português não jogava desde 18 de janeiro, data em que até marcou naquela que foi última derrota da equipa ateniense -, o avançado entrou aos 70' e fechou as contas aos 90'+2, somando o 4.º golo da época.Pekhart (24') e Chygrynskiy (81') fizeram os outros golos do AEK, numa partida em que André Simões não saiu do banco de suplentes. Na classificação, a equipa orientada pelo espanhol Manolo Jiménez manteve o 5.º posto, com 36 pontos, agora a dois do Panathinaikos, que perdeu no sábado com o Xanthi.