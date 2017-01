Την παρα?τησ? του υπ?βαλε ο Ζοζ? Μορ?ιςhttps://t.co/LvOSeXrd5m pic.twitter.com/LhJzsOiMg4 — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) 18 de janeiro de 2017







Frente ao Panaitolikos (Luís Rocha foi titular), Hugo Almeida ainda fez um golo mas não evitou a derrota do AEK. André Simões não saiu do banco.

José Morais já não é treinador do AEK Atenas. No final da derrota desta quarta-feira frente ao Panaitolikos, por 3-2, o técnico português apresentou a demissão do cargo em conferência de imprensa, com o emblema grego a confirmar a sua saída minutos depois.O português de 51 anos tinha chegado ao campeonato grego em outubro mas não conseguiu colocar o AEK no caminho das vitórias, deixando o clube no modesto sexto lugar.

Autor: Diogo Jesus