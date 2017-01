O Olympiacos, orientado por Paulo Bento, contou com o defesa português Diogo Figueiras a tempo inteiro na vitória caseira sobre o Xanthi por 2-0, regressando assim aos triunfos na liga grega, após uma sequência de dois empates. Os golos do hexacampeão grego surgiram aos 48 minutos, pelo ex-estorilista Sebá, e pelo internacional helénico Manthatis aos 90'+2.Com a vitória, o Olympiacos passou a ter 11 pontos de avanço para o 2.º classsificado que agora é o Panionios - antes desta jornada era precisamente o Xanthi. Refira-se que este domingo é a vez do Panathinaikos visitar o terreno do Kerkyra e, em caso de vitória, a equipa de Zeca ascenderá ao 2.º lugar isolado.

Autor: Hugo Neves