Com Diogo Figueiras e André Martins no onze titular, o Olympiacos orientado por Paulo Bento bateu este domingo o Xanthi, por 2-0, na 14.ª jornada da liga grega.Sebá, antigo jogador do FC Porto e Estoril, foi expulso aos 60 minutos, depois de ter sido vítima de uma entrada violenta, que resultou no vermelho direto a Lisgaras. O brasileiro reagiu mal e acabou também por ver ordem de expulsão, num lance em que poderá ter contraído uma lesão grave.Com golos de Ideye (38') e Milivojevic (89'), o Olympiacos lidera o campeonato com 37 pontos, mais 12 que o Xanthi.