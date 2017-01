Continuar a ler

A 2.ª mão está agendada para dia 2 de fevereiro.



Noutro jogo do dia, o português André Simões foi titular no AEK Atenas frente ao Levadiakos, por 1-0.







A 2.ª mão está agendada para dia 2 de fevereiro.Noutro jogo do dia, o português André Simões foi titular no AEK Atenas frente ao Levadiakos, por 1-0.

Com Diogo Figueiras no onze, o Olympiacos de Paulo Bento empatou (1-1) no terreno do Aris, na 1.ª mão dos oitavos-de-final da Taça da Grécia.Milunovic colocou a equipa da casa (Hugo Sousa foi titular) em vantagem aos 13 minutos, com o golo do empate a surgir apenas aos 81', por intermédio do iraniano Ansarifard, que marcou na sua estreia, numa altura em que a equipa do treinador português já atuava em superioridade numérica.

Autor: Diogo Jesus