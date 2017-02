Olympiacos, treinado pelo português Paulo Bento, perdeu este domingo a oportunidade de consolidar a sua liderança no campeonato grego, ao perder em casa por 1-0 com o Panionios, segundo classificado.O golo que ditou a derrota caseira da equipa comandada por Paulo Bento foi marcado logo ao primeiro minuto da partida, por Giorgios Masouras.Com a derrota, o Olympiacos mantém-se em primeiro com 51 pontos, mais sete do que o Panionios (44).

Autor: Lusa