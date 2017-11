Continuar a ler

Com este triunfo, o Olympiacos, que desperdiçou um penálti por Fortounis, aos 54, igualou provisoriamente na liderança do campeonato Atromitos e AEK Atenas, que somam também 20 pontos, mas ambos têm menos um jogo disputado. O Levadiakos segue no sexto lugar, com 15.O Olympiacos, quarto e último classificado do Grupo D da Champions, com um ponto, visita o Sporting, terceiro com quatro, na quarta-feira, a partir das 19h45, em jogo da quinta jornada, depois de os leões terem vencido em solo grego, por 3-2, na primeira ronda.