Com este resultado, o campeão em título, que contou com Diogo Figueiras no onze, sobe provisoriamente ao quarto lugar, com 11 pontos, os mesmos do Panionios, que é quinto, e a dois do líder, o AEK, que só entra em campo no domingo, em casa do Xanthi.O Olympiacos está integrado no grupo D da Liga dos Campeões, juntamente com Sporting, Juventus e FC Barcelona, clube que vai receber os gregos na quarta-feira, para a terceira jornada da fase de grupos.