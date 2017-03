Com Nuno Reis no onze, o Panathinaikos venceu (1-0) esta quarta-feira o Asteras Tripolis, na 2.ª mão da Taça de Grécia e apurou-se para as meias-finais. No primeiro encontro, a equipa que tem ainda Zeca no plantel tinha goleado por 4-0.Já o AEK Atenas seguiu também em frente, depois de bater o Platanias por 3-0. André Simões foi titular e Hugo Almeida entrou para o seu lugar aos 63 minutos. Na primeira mão tinha-se registado um nulo.O Olympiacos, de Paulo Bento, visita amanhã o Atromitos, orientado por Ricardo Sá Pinto, para decidir quem se junta às equipas já apuradas. Na primeira mão as duas equipas empataram a zero.

Autor: Diogo Jesus