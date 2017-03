Depois do nulo da primeira mão, o Olympiacos de Paulo Bento foi vencer esta quinta-feira a casa do Atromitos de Sá Pinto, por 2-1, e avançou para as meias-finais da Taça da Grécia.A equipa de Sá Pinto foi a primeira a inaugurar o marcador, com um golo de Dauda aos 46', só que a reação do campeão surgiu pouco depois, com golos de cabeça.Romão fez o empate aos 62', enquanto Fortounis operou a reviravolta aos 71'. Manuel da Costa foi expulso aos 83', por acumulação de amarelos.Diogo Figueiras foi titular e André Martins não foi opção para Paulo Bento.O Olympiacos junta-se assim ao AEK Atenas, PAOK e Panathinaikos nas meias-finais da Taça da Grécia.

Autor: Diogo Jesus