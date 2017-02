O Olympiacos, equipa comandada por Paulo Bento, somou este domingo a sua segunda derrota no campeonato grego - a primeira em quase cinco meses -, ao perder por 1-0 na visita ao reduto do AEK Atenas, em partida da jornada 21.Com o português André Simões a titular no meio - e a atuar os 90 minutos -, o AEK triunfou graças ao golo do sueco Astrit Ajdarevic, apontado aos 34', ditando o resultado final de uma partida que teve, do lado do Olympiacos, os também portugueses Diogo Figueiras e André Martins, assim como o marroquino Manuel da Costa e o brasileiro Sebá, na equipa titular.Mesmo sofrendo esta derrota, o Olympiacos continua a liderar de forma confortável, com 51 pontos, mais 10 do que o segundo classificado Panionios e 12 do que o PAOK. Agora, os homens do Pireu irão focar as suas atenções na Liga Europa, prova na qual discutirão, na quinta-feira, o acesso aos oitavos-de-final, diante dos turcos do Osmanlispor, fora de casa, isto depois de um nulo na primeira mão

Autor: Fábio Lima