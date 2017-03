Sem Hugo Almeida mas com André Simões a titular, o AEK triunfou por 1-0 na visita ao Atromitos , de Ricardo Sá Pinto, em mais um dérbi de Atenas. Um golo solitário de Mandalos (57') ditou a segunda derrota seguida do técnico português no campeonato grego.Com este desfecho, o Atromitos segue no 8.º lugar após a 25.ª jornada, vendo esfumar-se as hipóteses de ainda chegar ao 5.º posto, o último que dá acesso ao playoff de definição dos lugares europeus. Já o AEK, subiu à 3.ª posição, com 43 pontos.Para este domingo estão reservados dois grandes jogos: o líder Olympiacos (54 pontos), de André Martins e Diogo Figueiras, visita o rival Panathinaikos (5.º, com 42), enquanto o Panionios (2.º, com 48) desloca-se ao terreno do PAOK (4.º, com 43).