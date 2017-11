O jornal grego ‘SDNA’ avançou esta terça-feira que Ricardo Sá Pinto, antigo técnico do Atromitos, e o líder do Olympiacos, Vangelis Marinakis, estão entre as 28 pessoas que irão a julgamento no âmbito de um processo relacionado com resultados combinados. Uma situação que o treinador português garante desconhecer, frisando que não tem nada a ver com o assunto."Informo que não fui até ao momento citado ou contactado por qualquer entidade grega para prestar declarações sobre um caso que envolve um jogo do principal campeonato de futebol grego, em 2015, entre o Olympiakos e o Atromitos, clube que eu treinava na altura. Mais informo que, no passado, enquanto treinador do Clube de Futebol Os Belenenses, desloquei-me de livre vontade à Grécia, onde declarei que desconhecia o caso e que nada tinha a ver com alegados factos. Sou completamente alheio a este assunto", adiantou Ricardo Sá Pinto em comunicado.