Desde que regressou ao comando do Atromitos, Ricardo Sá Pinto ainda não perdeu. E depois de ter empatado (0-0) com o Olympiacos na estreia, na 1.ª mão dos quartos-de-final da Taça da Grécia - a 2.ª mão será na próxima quinta-feira -, o técnico português somou três vitórias seguidas no campeonato helénico, a última delas esta segunda-feira, na visita ao Veria, por 1-0.No encontro que fechou a 22.ª jornada, o Atromitos chegou ao triunfo mesmo ao cair do pano, com o francês Nicolas Diguiny a marcar aos 89', depois de ter entrado em campo aos 77'. Com esta vitória, a equipa de Sá Pinto subiu ao 8.º posto, com 32 pontos. E, com seis jornadas por realizar, o Atromitos está agora a apenas quatro pontos do 5.º lugar, que dá acesso ao playoff de qualificação para as competições europeias, no qual participam as equipas classificadas entre o 2.º e o 5.º postos.