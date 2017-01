Em jogo da 16.ª jornada do campeonato grego, o Olympiacos de Paulo Bento registou o segundo empate consecutivo, no terreno do Asteras (0-0). Apesar destes deslizes, a formação orientada pelo português lidera a competição com oito pontos de vantagem sobre o Xanthi, adversário na próxima ronda.Diogo Figueiras foi titular no Olympiacos, numa partida disputada num relvado em más condições devido à chuva."Criámos algumas oportunidades mas não se pode dizer muito sobre este jogo devido ao estado do relvado", lamentou Paulo Bento.

Autor: Diogo Jesus