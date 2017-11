Continuar a ler

Skibbe assumiu o cargo no final de 2015, tendo conseguido levar a Grécia ao segundo lugar do grupo H de apuramento para o campeonato do mundo, a nove pontos da Bélgica, sofrendo apenas seis golos em dez jogos.



O selecionador da Grécia, o alemão Michael Skibbe, vai continuar no cargo por mais dois anos, depois de renovar contrato, anunciou a Federação Grega de Futebol.Depois de ter sido eliminada no play-off de acesso ao Mundial2018 pela Croácia (4-1, 0-0, a federação grega aposta na continuidade do alemão, de 62 anos, para a qualificação para o Euro2020.

Autor: Lusa