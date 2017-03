Continuar a ler

O agora futebolista grego representou a seleção portuguesa de sub-23 durante o 'International Challenge Trophy', a 23 de março de 2011, numa vitória, por 3-2, frente à Itália, nas meias-finais da competição que a equipa das 'quinas' viria a vencer.

O agora futebolista grego representou a seleção portuguesa de sub-23 durante o 'International Challenge Trophy', a 23 de março de 2011, numa vitória, por 3-2, frente à Itália, nas meias-finais da competição que a equipa das 'quinas' viria a vencer. A Grécia defronta a Bélgica, em Bruxelas, a 25 de março, em jogo do Grupo H de qualificação para o Mundial de 2018, que decorrerá na Rússia.

Enquanto aguarda pela conclusão da emissão do novo passaporte grego, Zeca, médio do Panathinaikos, que esta quarta-feira foi convocado por Michael Skibben para o próximo compromisso da seleção helénica, frente à Bélgica, não esconde a sua felicidade pelo feito alcançado."É uma grande alegria representar a Grécia. Estou muito feliz por me terem dado esta oportunidade. Quero ajudar a equipa a ganhar jogos e fiquei muito contrente por ter sido convocado", confessa, a, o antigo médio de Casa Pia e V. Setúbal, que atuou apenas uma temporada na Liga NOS, antes de mudar-se para o futebol grego, em 2011/12.

Autor: Hugo Neves