O médio Zeca foi esta quarta-feira convocado para a seleção grega, juntamente com os, para o confronto com Bélgica, relativo à fase de qualificação para o Mundial de 2018, mas poderá não vir a ser utilizado, devido a questões burocráticas.Em 8 de março, oanunciou que Zeca tinha concluído o processo de naturalização para tornar-se cidadão grego e poder representar a seleção helénica, tendo agora sido chamado pelo selecionador Michael Skibbe."O treinador chamou pela primeira vez Thanasis Androutsos, Georgios Manthatis e Zeca, que, atualmente, ainda não completou os procedimentos burocráticos para poder participar em jogos da seleção nacional - passaporte. Consequentemente, a participação do jogador está dependente da atempada conclusão deste processo", lê-se no site oficial da federação grega.

Autor: Lusa