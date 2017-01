O Olympiacos, orientado por Paulo Bento, iniciou o ano com uma vitória mas teve de sofrer até ao fim para superar o Asteras, por 2-1, num jogo a contar para a 1.ª jornada do campeonato grego - a ronda fora adiada devido ao atraso no arranque da prova.Com os portugueses Diogo Figueiras e André Martins no onze, os campeões helénicos estiveram mesmo a perder, pois o argentino Pablo Mazza deu vantagem aos visitantes com um golo de penálti aos 27'. A reação da equipa de Paulo Bento surgiu apenas na segunda parte, com Fortounis a empatar aos 54' e o alemão Marko Marin a garantir o triunfo já nos descontos, aos 90'+3.A vitória deixa o Olympiacos com 34 pontos em 13 jogos, repondo a vantagem de nove pontos sobre o principal perseguidor, o Xanthi.