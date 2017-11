Continuar a ler

O Corinthians está, assim, a um triunfo de somar o sétimo título e suceder ao Palmeiras, que em 2016 tinha sucedido, precisamente, ao clube de São Paulo. No Estádio Alfredo Jaconi, os forasteiros adiantaram-se aos 16', por Patric, mas o Corinthians restabeleceu a igualdade logo a seguir, aos 19', por Fernandinho. Aos 59', Fillipe Soutto foi expulso, por acumulação de amarelos, mas, nem contra 10, o Timão logrou chegar ao triunfo.O Corinthians está, assim, a um triunfo de somar o sétimo título e suceder ao Palmeiras, que em 2016 tinha sucedido, precisamente, ao clube de São Paulo.

O Grémio de Porto Alegre ficou-se este domingo por um empate a um golo na receção ao Vitória, em encontro da 34.ª jornada do campeonato brasileiro, e deixou o Corinthians a um triunfo do título.A quatro rondas do final do Brasileirão, o Corinthians, que no sábado bateu em casa o Avai por 1-0, soma 68 pontos, contra 58 do Gremio, segundo classificado, pelo que será campeão se vencer na quarta-feira na receção ao Fluminense.

Autor: Lusa