O ESPN Brasil revela que nos últimos cinco meses um jornalista seu seguiu os passos do elemento contratado pelo Grémio para assumir esta função - segundo o site, o clube pagou hotel, carro e viagens -, tendo conseguido mesmo apanhá-lo em flagrante na sexta-feira, enquanto este fazia o seu 'trabalho' junto ao centro de treinos do Lánus, o emblema com o qual o Grémio irá disputar a final da Libertadores.



Quando se apercebeu que tinha sido 'apanhado', o espião terá tentado fugir, mas acabou por ser perseguido pela polícia, o que o obrigou a encostar e parar. Foi então abordado pela reportagem do ESPN Brasil, à qual negou que estivesse a trabalhar para o Grémio, ainda que não tenha negado a utilização de um drone. "Não pode?", questionou o 'espião', quando confrontado com a sua atividade junto àquela zona.





O momento em que o 'espião' do Grémio foi apanhado em flagrante

Um autêntico escândalo abalou esta segunda-feira o futebol brasileiro. Segundo o portal ESPN Brasil, o Grémio terá recorrido a métodos de espionagem ao longo de toda a temporada para obter informações sobre todos os adversários que enfrentou desde o início do ano, tanto na Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil.De acordo com aquele portal, a espionagem aos adversários terá sido feita com recurso a um drone, assim como por câmaras escondidas em árvores, prédios e muros junto aos centros de treinos dos adversários. Com esse material, a equipa técnica do Grémio terá tido acesso a jogadas ensaiadas e esquemas táticos, que posteriormente mostravam até aos jogadores antes das partidas.

Autor: Fábio Lima