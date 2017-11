Continuar a ler

A partida foi tensa e disputada, com vários lances de protesto nas áreas, tendo o árbitro chileno Julio Bascunan mostrado o cartão amarelo sete vezes e terminado o jogo cercado por jogadores de ambas as equipas.



O Grémio contabiliza duas Taças Libertadores no palmarés, conquistadas em 1983 e 1995, enquanto o Lanus disputa pela primeira vez a final desta competição.



O segundo, e decisivo, jogo da final está marcado para dia 29 deste mês, em Buenos Aires, às 23:45 (horas de Lisboa).



A equipa brasileira do Grémio venceu na quarta-feira à noite a formação argentina do Lanus por 1-0, no jogo da primeira mão da final da Taça Libertadores de futebol, disputada em Porto Alegre, no Brasil.O único golo do jogo surgiu aos 83 minutos, apontado pelo médio Cícero, que tinha entrado em campo dez minutos antes.