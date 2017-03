Griezmann não foi de 'meias palavras' e deixou um comentário nas suas redes sociais, de forma indignada, sugerindo mesmo à Federação que se "preocupe com outras coisas", através de uma 'hashtag'. "Multa e repreensão por felicitar a minha mulher, e isto três dias depois... Preocupem-se com outras coisas", escreveu.







Multa y amonestacion por felicitar a mi mujer y eso 3 dias despues... #PreocupateDeOtrasCosas pic.twitter.com/5gkP5MFGrP — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) 8 de março de 2017

Antoine Griezmann foi multado pelo Comité de Competição da Federação Espanhola três dias depois de ter exibido uma camisola com uma mensagem dedicada à sua mulher, que celebrou o seu aniversário no dia da partida entre At. Madrid 3-0 ), com o internacional francês a bisar. Face à decisão, o avançado rojiblanco não deixou de mostrar a sua indignação no Twitter.O árbitro da partida não mostrou qualquer amarelo a Griezmann depois da sua celebração mas, segundo a imprensa espanhola, terá deixado uma nota em ata. "Na celebração do primeiro golo, [Griezmann] mostrou uma camisola interior com o seguinte texto: 'Feliz aniversário, Gordita'", escreveu Estrada Fernández.Segundo o Código Disciplinar da Federação, qualquer jogador que "levante a sua camisola e exiba qualquer tipo de publicidade, lema, legenda, sigla, anagrama ou desenho, independentemente dos seus conteúdos ou finalidade da ação, será sancionado, como autor de uma falta grave, com uma multa até 3 mil euros e repreensão". Terá sido este o artigo no qual a Federação se baseou para sancionar o jogador de 25 anos.